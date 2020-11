Am Dienstag entwendeten Unbekannte einen schwarzen VW T6 mit dem amtlichen Kennzeichen PM-IK 2. Nach vorliegenden Erkenntnissen stand das Fahrzeug während der Tatzeit – Dienstag, 17.11.2020, 12-16 Uhr – ordnungsgemäß auf dem im Jahr 2016 geschaffenen „Park und Ride“-Parkplatz an der B 102 in Rotscherlinde.

Polizei geht von besonders schwerem Diebstahl aus

Eine Fahndung wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe wird mit 40.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.