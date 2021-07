Abschied zu nehmen von geliebten Menschen, die unheilbar krank sind, ist schwer. Sehr schwer sogar. Unterstützung und Hilfe bietet ein Hospiz. Hier werden kranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet und versorgt. So auch im Hospiz der Jedermann-Gruppe in Brandenburg an der Havel.

Patientenzimmer neu gestalten

Für dieses Jahr haben die Mitarbeiter/innen und Ehrenamtler/innen des Hospizes einen besonderen Wunsch: Die Patientenzimmer sollen mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Neben Barrierefreiheit und Komfort müssen die Möbel desinfizierbar und schwer entflammbar sein. Voraussetzungen, die die Kosten schnell in die Höhe treiben.

5000 Euro kostet eine Zimmereinrichtung

Die Einrichtung eines Zimmers kostet in etwa 5.500 Euro. Sechs Zimmer konnten bereits durch Spenden realisiert werden. Die Ausstattung von zehn Zimmern ist das Ziel. Um diesem Ziel ein großes Stück näher zu kommen, initiierte Manuela Lindner, Koordinatorin der Hospizleitstelle und Vorstandsmitglied des Fördervereins, ein Spendenprojekt auf der Crowdfunding-Plattform der Brandenburger Bank. Mit Erfolg: Insgesamt 6.800 Euro kamen zusammen – eine Spendensumme, von der auch Manuela Lindner sehr positiv überrascht war. „Auch dank zusätzlicher Spenden, fehlen uns nur noch 7.000 Euro, um auch die beiden verbliebenen Zimmer neu einzurichten. Darüber freue ich mich wirklich sehr, denn nach mehr als 15 Jahren haben die bestehenden Möbel wirklich ausgedient.“

Ehrenamtler begleiten Sterbende

Seit der Eröffnung 2004 sind Pflegekräfte und ehrenamtliche Sterbebegleiter/innen im Hospiz für Betroffene aus Brandenburg an der Havel und der Umgebung da. Darunter auch die Ehrenamtler/innen der Hospiz-Bewegung, einem Förderverein, der zum einen die ehrenamtliche Sterbebegleitung anbietet und zugleich Spendenprojekte fürs Hospiz organisiert. Das aktuelle Spendenziel für die Zimmereinrichtungen ist fast erreicht.

Weitere Spenden notwendig