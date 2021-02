BRAWO-Leserinnen und Leser haben entschieden: Karina Kreft ist die schönste der vier Kandidatinnen des Monats Januar 2021. Mit 1.053 Stimmen konnte sie die Abstimmung zu 55,83 Prozent für sich entscheiden und die lange Zeit fast gleichauf gelegene Mandy Schneider aus Plaue (37,17%) auf Platz 2 verweisen.

Karina stammt aus Rathenow, ist 25 Jahre jung, gelernte Industriekauffrau und im Industriepark Premnitz tätig. Und sie steht nun als erste Monats-Siegerin 2021 fest, ist folglich für die nächste Jahreswahl qualifiziert.

