Viele Helfer bauten die Freilichtbühne“ - so lautet die Überschrift eines Artikels über die Geschichte der Kultur- und Veranstaltungsstätte in „Der Marienberg im Wandel der Zeiten“ von Manfred Lutzens. Die Freilichtbühne ist integraler Bestandteil des Bürgerparks und Gartendenkmals Marienberg. Als ein Kernstück des Nationalen Aufbauwerkes wurde sie ab 1955 nach Plänen des Stadtbaurates Paul Schulz erbaut und am 19. Mai 1956 eingeweiht, feiert also im Mai 2021 ihr 65-jähriges Bestehen.

Besuchermagnet Freilichtbühne

Die Freilichtbühne erlebte in den Sommermonaten zwischen Mai und September viele kulturelle und sportliche Veranstaltungen mit oftmals dicht besetzten Zuschauerrängen. Bald nach ihrer Eröffnung war sie wiederholt „Box-Arena“ der damals starken Empor-Box-Mannschaft. Bis Beginn der 1980er Jahre waren die Kino-Sommerfilmtage, Leistungsvergleiche der Chöre oder die Auftaktprogramme der Havelfestspiele Besuchermagnete.

Zunehmender Verfall in den 1990er Jahren

Als mit Beginn der 1990er Jahre der Spiel- und Konzertbetrieb unter anderem wegen Lärmemissionen eingestellt wurde, begann der zunehmende Verfall des ehemals beliebten Veranstaltungsortes durch Leerstand und Vandalismus. Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunft im Stadtteil“ wurde die Bühne Anfang der 2000er Jahre zu einer multifunktionalen Fläche umgestaltet, die unter Berücksichtigung des Lärmschutzes für kulturelle Veranstaltungen sowie sportliche Aktivitäten nutzbar ist.

Freilichtbühne wieder attraktiver machen

Das zweigeschossige Gebäude konnte im Zuge der BUGA 2015 durch die Sanierung der Dächer zwar gesichert und die bühnenseitige Ansicht hergerichtet werden, blieb aber, bis auf einen Technikraum, ohne jedwede Nutzung und weitere Sanierungsmaßnahmen. Leider lässt die finanzielle Situation der Stadt in naher Zukunft nicht zu, das Gebäude in Gänze umfassend zu sanieren. Um dennoch die Attraktivität und Nutzbarkeit der Freilichtbühne als Veranstaltungsort zu erhöhen, soll auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung des Brandenburger Lions Clubs zunächst ein Raum als temporärer Aufenthaltsraum (Backstage-Raum für Künstler und Veranstalter) hergestellt werden.

Ausstellung zum Geburtstag geplant

Anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Freilichtbühne im Mai 2021 soll dieser Raum mit einer Ausstellung zur Geschichte der Freilichtbühne öffentlich vorgestellt und für die, dann hoffentlich wieder mögliche, Veranstaltungssaison 2021 seiner Nutzung übergeben werden. Für die Ausstellung hoffen die Organisatoren - der Förderverein Bürgerpark Marienberg e.V, der Lions Club Brandenburg an der Havel, die BAS Brandenburg an der Havel, Arbeits- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH und die Stadt Brandenburg an der Havel - auf die Unterstützung der jetzigen oder ehemaligen Brandenburgerinnen und Brandenburger!

Geschichten, Erinnerungen, Fotos und mehr gesucht

Gesucht werden schöne Erinnerungen, Geschichten und Erlebnisse, die sie mit der Freilichtbühne verbinden und erzählen möchten. Gesucht werden auch Fotos vom Bau der Freilichtbühne und von den vielseitigen Veranstaltungen und vielleicht schlummert auch noch das eine oder andere Programmheft oder ähnliches irgendwo.