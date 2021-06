Mitten in der Nacht, um 1.47 Uhr, stellten Beamte ein Krad in der Potsdamer Landstraße in Jeserig fest und entschlossen sich zu einer Kontrolle. Schnell nahmen die Kollegen wahr, dass der Fahrer scheinbar nicht ganz nüchtern unterwegs ist, was der dann durchgeführte Test mit einem „Pusteergebnis“ von 1,39 Promille auch bestätigte. Der junge 18-Jährige durfte daraufhin eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben, gegen ihn wurde außerdem eine Strafanzeige gefertigt und er musste seinen weiteren Weg in der lauen Sommernacht zu Fuß fortsetzen.