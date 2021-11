Der Verein „Die Altstädter“ ( www.brandenburg-altstadt.de ) war am 26. Oktober 2001 gegründet worden, um all jene zu vereinen, denen „an der Belebung unserer schönen Altstadt gelegen ist.“ 20 Jahre später trafen sich viele wieder, die einen Teil des Vereinsweges mitgegangen sind, ihn neu oder treu oder als Wiedereinsteiger fortsetzen oder auch nur interessiert begleiten. In Reden und Gesprächen wurde an die Anfangsjahre erinnert, als Mitgliederversammlungen im Sorat-Hotel abgehalten wurden, während sich die Gaststätte von Vereins-Chef Günther Strehlau in der Plauer Straße zum Vereins-Wohnzimmer entwickelte. Hier wurden auch die Pläne für die jährlichen Mittelalterfeste geschmiedet, die der Verein auf dem Altstädtischen Markt veranstaltete und nach dessen Sanierung im Slawendorf als „Rolandspectaculum“ fortsetzte.