Wer auf der Suche nach dem Gerätehaus der Feuerwehr Reckahn ist, könnte bei einer Fahrt durch den Ort glatt daran vorbei fahren. Denn auf den ersten Blick wirkt der Treffpunkt der Reckahner Kameraden wie eine kleine Kirche. Zu einem großen Teil liegt das wohl an dem Schlauch- bzw. Feuerwehrturm, der früher ein gängiges und markantes Zeichen für Feuerwehren war und zum Trockenen der Schläuche, die damals noch aus Hanf hergestellt wurden, wichtig war.

In dem 1938/1939 erbauten Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Reckahn ist er noch heute zu finden. „2017 haben wir ihn in Eigenleistung vollständig saniert“, erzählt Andreas Hummel.

Lob für Gemeinde Kloster Lehnin

Er ist Reckahner Ortswehrführer und seit 2003 Mitglieder in der Feuerwehr. „Ich bin als totaler Quereinsteiger dazugekommen. Das Interesse hat mich damals aber einfach gepackt als ich in den Ort gezogen bin, weil ich gesehen habe, wie viele sich einbringen“, so Hummel weiter. Ein Werdegang, der auf die meisten der insgesamt 14 aktiven Kameraden zutrifft.

Dazu kommen acht Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, die ebenfalls 2017 gegründet wurde. „Das war für uns damals ein besonderes Jahr, in dem wir auch unseren Feuerwehrverein gegründet haben. Und das in einer absoluten Wartezeit, da wir damals seitens der Gemeindevertretung wenig Unterstützung für Neuanschaffung bekommen haben. Für uns jedoch kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken“, so Hummel weiter.

Schlechte Arbeitsbedingungen

Dass das kleine Feuerwehrgerätehaus, in dem das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) und der angrenzende Gemeinschaftsraum gerade so Platz finden, deshalb erweitert wird, ist für die Kameraden ein Traum, der sich schon in gut zwei Jahren erfüllen soll.

„Wir sind sehr glücklich, dass Bürgermeister Uwe Brückner so hinter den Feuerwehren steht und den Rückstand, der an Technik, Fahrzeugen und Gerätehäusern entstanden ist, nun Stück für Stück versucht aufzuholen. Wir haben lange für den Erweiterungsbau unseres Feuerwehrgerätehauses gekämpft“, erzählt der Ortswehrführer, der weiter angibt, dass das Gebäude den gesetzlichen Vorgaben schon lange nicht mehr stand hielt. Die Arbeitsbedingen seien aufgrund der Enge und Kälte schlichtweg belastend.

Geräumiger Neubau

Der Bauantrag für das neue Gebäude wurde deshalb in Abstimmung mit der Unfallkasse erstellt, entsprechende Fördermittel bei verschiedenen Stellen bereits beantragt. Wenn alles gut läuft, soll schon im kommenden Jahr Baustart gefeiert werden. Fertiggestellt sein könnte der gut 200 Quadratmeter große Neubau samt getrennten Toiletten, Umkleiden und Duschen für Mann und Frau sowie neuen Gemeinschafts- und Büroräumen dann in etwa zwei bis drei Jahren, schätzt Hummel.

Neue Mitglieder

Platz, den die Reckahner Kameraden dann mehr denn je brauchen werden. Denn in der Jugendfeuerwehr, die von Dominic Breu und Karsten Ernecke geleitet wird, werden zwei Mitglieder zum 1. Dezember den Sprung in die Einsatzleitung der Erwachsenen schaffen und bei Einsätzen unterstützen.

Das bedeutet für Hummel auch wieder mehr bürokratischen Aufwand, denn für jeden Kameraden und zu jedem Einsatz gilt es, Buch zu führen. „Ich mache das aktuell noch von zuhause aus, im neuen Gerätehaus wird dann jedoch Platz dafür sein, Arbeitsplätze einzurichten.

Treffen nur Draußen

Zu insgesamt zehn Einsätzen wurden die Reckahner 2019 gerufen, 2020 waren es bisher vier. „Das liegt in erster Linie an Corona und den damit einhergehenden Hygieneregeln, die für uns auch aufgrund des Platzmangels hier nicht umsetzbar sind. Aktuell können wir uns nur unter freiem Himmel treffen“, erklärt Hummel. Ein weiterer Grund, weshalb die Reckahner ihrem neuen Gerätehaus entgegenfiebern.