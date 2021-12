Zum Jahresauftakt geht es mit Wanderleiter Max Kalb von Krahne über den Krähenberg mit der Steinpyramide nach Reckahn zu den Fischteichen, wo an einer überdachten Raststelle eine Pause gemacht wird. Zurück in Krahne werden ca. neun Kilometer mit einer Wandergeschwindigkeit von ca. 3 km/h bewältigt sein. Treffpunkt ist 10:30 Uhr am ZOB (Bus 581, Abf. 10:45 Uhr; Rückfahrt 15:11 ab Krahne). Teilnehmer sollen, laut AG-Leiterin Sigrid Weigmann, die 2G-Regel beachten, eine FFP2-Maske für die Busfahrt dabei haben und beim Wandern genügend Abstand halten. Anmeldungen für die Wanderung sind unter 0152-51884758 (Max Kalb) oder 03381-223051 (Sigrid Weigmann) möglich.

Neujahrswandrungen und Wasservogelzählungen

Wohin die zweite Neujahrswanderung führt und was der Veranstaltungsplan der AG Natur & Heimat außerdem fürs erste Quartal 2022 vorsieht, verrät AG-Leiterin Sigrid Weigmann verbunden mit der Hoffnung, „dass wir die Pläne auch verwirklichen können“:

5. Januar (Mittwoch) – Seniorennachmittag im Krugpark, 14:30 Uhr gemütliche Kaffeerunde, 15:00 Uhr „Erinnerungen“

9. Januar (Sonntag) – Neujahrswanderung „Entlang der Stadthavel“ mit Ornithologe Bodo Rudolph vom NABU (ca. 8 km & 2 Std.), Treffp. 10:00 Uhr Fontaneklub

15. Januar (Samstag) – Wasservogelzählung, Treffp. 9:15 Uhr Wehr Grabenstraße, Ende ca. 12.00 Uhr Steintorturm

20. Januar (Donnerstag) – Lichtbildervortrag „Island Teil II“ von Michael Weggen; 16:15 Uhr in der Pyramide des Naturschutzzentrums Krugpark (Eintritt: Mitglieder 2 Euro, Gäste 3 Euro)

Lichtbildervorträge und Seniorennachmittage

2. Februar (Mittwoch) – Seniorennachmittag im Krugpark, ab 14:30 Uhr gemütliche Kaffeerunde, 15:00 Uhr „Wanderungen der Schneeeule“

11. Februar (Freitag) – Mitgliederversammlung & Wanderleiterberatung ab 16:15 Uhr im Naturschutzzentrum Krugpark (Pyramide)

12. Februar (Samstag) – Wasservogelzählung, Treffp. 9:15 Uhr Wehr Grabenstraße, Ende ca. 12.00 Uhr Steintorturm

15. Februar (Dienstag) – Wanderung mit Sigrid Weigmann rund um Klein Kreutz (ca. 7 km), Abf. 9:13 Uhr Stadtbus F; Neust. Markt (Steinstr.), Rückf. 13:44 Uhr

24. Februar (Donnerstag) – Lichtbildervortrag „Schwalbenschwanz-Falter“ von Christian Wolf (Eintritt: Mitglieder 2 Euro, Gäste 3 Euro)

2. März (Mittwoch) – Seniorennachmittag im Krugpark, ab 14:30 Uhr gemütliche Kaffeerunde, 15:00 Uhr Film der Ökofilm-Tour

Frühlingswanderung und Arbeitseinsatz

11. März (Freitag) – Frühlingswanderung mit Sigrid Weigmann im Krugpark (ca. 4 km) mit Einkehr im Naturschutzzentrum, Treffp. 9:42 Hst. Wilhelmsdorf (Bus Linie B 9:03 Uhr ab Fontanestr.)

12. März (Samstag) Wasservogelzählung, Treffp. 9.15 Uhr Wehr Grabenstraße, Ende ca. 12.00 Uhr Steintorturm

16. & 23. März (Mittwoch) – Anmeldung und Kassierung, 9:30 - 11:30 Uhr im Fontaneklub

17. März (Donnerstag) – Film der Öko-Film-Tour, 16:15 Uhr im Naturschutzzentrum Krugpark (Eintritt: Mitglieder 2 Euro, Gäste 3 Euro)

18. März (Freitag) – Arbeitseinsatz im Krugpark, 8:30 bis 11:00 Uhr