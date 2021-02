Wechsel an der Spitze des Johanniter-Regionalverbandes Brandenburg-Nordwest zum 1. Februar 2021: Steffen Kirchner ist offiziell zum neuen hauptamtlichen Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ernannt worden. Steffen Kirchner folgt auf Angelika Steckler-Meltendorf, die nach fast 30 Jahren bei den Johannitern in den Vorruhestand geht. Die vergangenen fünf Jahre leitete sie den Regionalverband und konnte viele Projekte für Kinder, Jugendliche und Senioren im Havelland umsetzen. Gemeinsam mit Dr. Rüdiger Freiherr von Schnurbein, ehrenamtliches Mitglied des Regionalvorstandes, bildet Steffen Kirchner damit die neue Spitze des Verbandes.

Gebürtiger Brandenburger an der Spitze

Der 36-jährige Familienvater Steffen Kirchner ist seit 2006 ehren- sowie hauptamtlich für die Johanniter im Nordwesten Brandenburgs tätig. Als gebürtiger Brandenburger freut er sich besonders zum Wohl seiner Heimatstadt und den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz wirken zu können. „Ich konnte den Verband aus vielen Perspektiven kennenlernen und freue mich nun sehr, gemeinsam mit meinem erstklassigen Team die kommenden Herausforderungen anzunehmen und die weitere Entwicklung des Regionalverbandes in all seinen Facetten voran zu treiben und für unsere alten und neuen Partner da zu sein“, so Steffen Kirchner.

Gut aufgestellter Regionalverband

Der Regionalverband Brandenburg-Nordwest ist ein Teilverband der Johanniter mit Sitz in Brandenburg an der Havel, der 16 Dienstleistungen in den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel anbietet. Neben den klassischen Aufgaben wie Fahrdienst, Erste-Hilfe-Ausbildung,

Rettungsdienst, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sowie Hausnotruf und Pflege leisten die Johanniter im Havelland auch Sozialarbeit und Flüchtlingshilfe. Viele Johanniter engagieren sich ehrenamtlich im Katatrophenschutz und Sanitätsdienst sowie bei der Motorradstauhilfe. Insgesamt engagieren sich 160 hauptamtliche Mitarbeiter und mehr als 200 Ehrenamtliche in den verschiedenen Themenfeldern. Die Johanniter unterstützen Menschen in allen Not- und Lebenslagen - aus Liebe zum Leben.