Der Sommer 2021 wird von einem neuen Stadtführer begleitet: „Neunundneunzig Mal Brandenburg an der Havel – Stadt am Wasser“ ist im neu gegründeten Verlag „havelbooks“ erschienen – handlich im A5-Format und 208 Seiten stark.

99 kurzweilige und großzügig bebilderte Kapitel

„Neunundneunzig Mal Brandenburg an der Havel“ porträtiert die Stadt in 99 kurzweiligen und großzügig bebilderten Kapiteln. Sie erzählen von geheimnisvollen historischen Orten, überraschenden Veranstaltungen und spannenden Anekdoten. Angefangen vom besten Bier der Stadt über die kuriose Geschichte des Brandenburger Rolands bis hin zu den kreativen Köpfen, die das kulturelle Leben der Havelstadt prägen und bereichern. Ebenso dabei: die bedeutsamsten Sehenswürdigkeiten, schönsten Ausflugsziele, kompakte Radtouren sowie zwei Übersichtskarten auf den Innenseiten des Softklappcovers.

Für Touristen und Neuhavelstädter

Die Autorinnen Sabine Kalinowski und Jessica Kliem nehmen sich kurzweilig die ursprünglichen drei Stadtkerne vor, sodann die heutigen „8+8“ Stadt- und Ortsteile, zielen „Ab aufs Wasser“, künden von Barkultur und Brennabor-Werken, von Fahrradmuseum und Fashionday, Haus der Offiziere und Havelfest, „Kinderkram“ und Krugpark, Mühlen und „Musikalisches“… In Summe ein Werk „für alle, die die Havelstadt touristisch erkunden wollen und auch für diejenigen, die vorhaben, dauerhaft zu bleiben“, schildern die Autorinnen. „Liebe auf den ersten und auf den zweiten Blick“, war es, was das Duo dazu bewogen hat, diesen Stadtführer zu verfassen.

Frischer Blick auf die Stadt am Wasser

Beide arbeiten in der Havelstadt, die sie mit ihrer vielseitigen Geschichte, den historischen Gebäuden, abwechslungsreichen Kulturveranstaltungen und der spektakulären wasserreichen Umgebung fasziniert. Die eine wurde in Berlin geboren, studierte an der Universität der Künste Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, arbeitet in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und betreut unter anderem eine Institution in Brandenburg an der Havel. Die andere kam aus dem Fränkischen nach Berlin, studierte hier Politikwissenschaft, arbeitet als freie Journalistin, Texterin und Redakteurin und schreibt unter anderem für ein Monatsmagazin regelmäßig über Brandenburg. Gemeinsam ist ihnen ein frischer Blick auf die Stadt am Wasser.

„Neunundneunzig Mal Brandenburg an der Havel – Stadt am Wasser“, ISBN 9783000688065, ist im Buchhandel erhältlich und kostet 14,90 Euro.