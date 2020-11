Das Dommuseum verwahrt zwei bemerkenswerte gegossene Bronzeleuchter in Form von Engeln, die aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammen. Die beiden knienden Gottesboten sind als Paar gestaltet und wenden sich einander zu. Sie tragen ein langes Gewand – eine sogenannte Albe. Es fällt auch eine Art Kragen auf – ein sogenanntes Amikt.

Figuren mit Individualität

Dieses rechteckige Schultertuch wurde immer unter der Albe getragen und sollte Schulter und Hals bedecken. Vor ihrem Körper halten die Engel einen Kerzenleuchter. Ihre Köpfe sind etwas aus der Achse gedreht, damit sie nicht von der Kerze verdeckt werden.

So entsteht der Eindruck, dass die beiden Engel einander anschauen. Auch wenn sie sich in vielem gleichen, so zeigen sie doch individuelle Merkmale: Beispielsweise wirkt beim rechten Engel der Kopf etwas runder, der Mund breiter, die Nase kräftiger. Auch bei der Haartracht erkennt man einige Unterschiede.

Typischer Haaransatz

Beide tragen langes gelocktes Haar, das bis in den Nacken fällt. Kleine Rillen deuten die Strähnen an. Allerdings wirkt das Haar des linken Engels wie gescheitelt. Typisch für diese Zeit ist der hohe Haaransatz, der fast wie eine Stirnglatze wirkt. Auf mehreren Kunstwerken des 15. Jh. ist er zu sehen – sowohl bei Männern als auch bei Frauen.

Die Figuren sind nicht aus einem Stück gegossen worden. Kopf und Körper bilden einen Teil, während die beiden Arme separat hergestellt und angesetzt worden sind. Dies ist deutlich am rechten Engel zu sehen, der eine Armbinde zu tragen scheint. Offenbar sollte hier eine Naht verdeckt werden.

Rückkehr in den Dom zu Brandenburg

Auch die Kerzenhalter sind als einzelne Stücke in den Händen der Engel befestigt worden. 1991 interessierten sich ein paar Langfinger für diese Stücke, die unauffindbar blieben, bis sie schließlich in einem bekannten Auktionshaus wiederauftauchten und an den Dom zurückkamen.

„Im Jahre des Herrn 1441 erwarb Peter von Klitzke Propst der Brandenburger Kirche“ steht auf den Sockeln geschrieben. Die Inschrift beginnt auf dem Sockel des einen Engels und setzt sich auf dem des zweiten fort.

Peter von Klitzke als Stifter

Der Stifter, Peter von Klitzke, ist als Propst, also als Vorsteher des Stifts genannt, der für die Disziplin im Stift und die Verwaltung der Güter zuständig war, aber auch die rechtliche Aufsicht über die Stiftsuntertanen führte. Peter hat die Laufbahn durchlaufen, wie sie für höhere Kirchenleute typisch war.

Er trat dem Prämonstratenserorden bei und erhielt seine akademische Ausbildung zunächst in der eben gegründeten Universität Leipzig, wo er im Jahre 1415 genannt wird. Den niedrigsten akademischen Grad im Kirchenrecht (baccalaureus decretorum) erwarb er 1421 und wird als Domherr (canonicus) geführt. 1424 taucht er in den Matrikeln der Universität Erfurt auf. Im Jahre 1429 wird er als Doktor des Kirchenrechts und als in Leipzig promoviert genannt.

Verbindung zum Marienstift

Einige juristische Sammelschriften hat er zusammengestellt und in die Studienbibliothek des Domes eingebracht. Sie liegen heute in der Staatsbibliothek Berlin. Eine davon hat der im Dezember 1417 abgeschlossen, die andere 1426. Zu diesem Zeitpunkt dürfte er bereits Propst gewesen sein.

Klitzke taucht noch einmal 1435 in der Urkunde auf, mit der Kurfürst Friedrich I. das Marienstift auf dem Harlungerberg gegründet hat. Darin beauftragt er den Dompropst Klitzke, einige Kleriker an die Marienkirche zu entsenden. Der Kurfürst bezeichnet Peter von Klitzke als „seinen Rat“.

Viele juristische Missionen

In der Tat hat sich Klitzke immer wieder in die Politik des Kurfürsten eingebracht. Der Landesherr war bei seinen Rechtsgeschäften, die er zu erledigen hatte, auf gut ausgebildete Kleriker angewiesen, die für ihn Fälle entschieden oder als Zeuge auftraten.

Insgesamt 16 Mal ist Peter von Klitzke in juristischer Mission für den Kurfürsten nachgewiesen. Folglich sah man ihn häufiger in Verhandlungen als in seiner Kathedrale. Im Jahre 1434 nahm er mehrere Monate am großen Reformkonzil von Basel teil, was auf seine bedeutende Stellung schließen lässt.

Klitzkes Sterbejahr ist nicht genau bekannt. Da er aber zum letzten Mal am 5. Oktober 1447 erwähnt worden ist, setzt man seinen Tod im Herbst des Jahres 1447 an.