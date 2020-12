„Allzeit ein Mann des Volkes“, so schrieben wir in der BRAWO-Ausgabe vom 8. November 2020 über den ehemaligen, letztlich dann aber so heftig gemaßregelten Brandenburger Oberbürgermeister Franz Ziegler. In unserem Beitrag würdigten wir vornehmlich seine Verdienste als Kommunalpolitiker zwisch...