Wer nach figürlicher Kunst in Brandenburg an der Havel Ausschau hält, kommt nicht an der Figurengruppe auf der Dominsel vorbei. „Sie stellt die Meeresgöttin Galatea inmitten von vier muschelblasenden Tritonen dar“, schrieb Heimatforscher Friedrich Grasow 1926 in einem Stadtführer. Und weiter...