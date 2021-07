Brandenburg an der Havel hat 28.305 Wohnungen – so vor 60 Jahren das Ergebnis einer aufwendigen Zählung, zu der 462 unermüdliche Helfer wochenlang im Einsatz waren. Zugleich verkündeten die Statistiker, dass 8.564 Häuser erfasst worden seien. Über deren Zustand allerdings ließ man wohlweislich nichts verlauten. Der Hauptanteil entfiel auf 14.462 Zwei- sowie 8.457 Dreizimmer-Einheiten. Kurz nach Veröffentlichung dieser Zahlen kamen dann die Ratsmitglieder unter Oberbürgermeister Max Herm am 19. April 1961 zusammen.

Neues Wohngebiet in Brandenburg Nord

Sie beschlossen nun den weiteren Bebauungsplan für das neue Wohngebiet Brandenburg-Nord, so wie es während der nächsten zehn Jahre zwischen Beetzsee - August-Bebel-Straße - Silokanal nach Vorgaben aus der Bezirksstadt Potsdam gewissermaßen am Fuße des Marienbergs entstehen sollte. Den Auftakt für dieses völlig neue Maßstäbe setzende Programm – wenn auch zunächst in recht bescheidenem Umfang – hatte es allerdings bereits im Juli 1959 mit dem Wohnblock 1 in der Brielower Straße „neben“ dem dortigen Sportplatzgelände gegeben.

Bemannte Raumfahrt war das Thema

Themenwechsel. Auf den Lokalseiten von „BNN“ und „MV“ wurde im April 1961 an das damals 50-jährige Jubiläum der Brandenburger „Elektrischen“ erinnert. Andererseits räumte man nun tagtäglich dem Start des ersten bemannten Raumschiffes mit Juri Gagarin im Bruderland Sowjetunion viele Zeitungsspalten ein. Dieses Ereignis, ideologisch als ein weiterer Sieg des Sozialismus gefeiert, führte auch in unserer Havelstadt zu gar sonderlichen Situationen.

Propagandarummel ließ nicht auf sich warten

So jubelte die „Märkische Volksstimme“ (SED): „Zum Zeitpunkt der sensationellen Rundfunkmeldung befanden sich 150 Mädchen und Jungen der erweiterten Goethe-Oberschule (Wredowplatz) zu einer Filmvorstellung im Konzerthaus. Plötzlich wurde diese unterbrochen, der Leiter des Lichtspieltheaters in der Steinstraße trat auf die Bühne und informierte Lehrer sowie Schüler über das große Ereignis, den ersten Weltraumflug. Mit stürmischem Beifall wurde diese Meldung aufgenommen.“ Und schon wenige Tage darauf erhielt gemäß dem von SED und FDJ praktizierten Propagandarummel eine Jugendbrigade im Stahl- und Walzwerk den Namen des Kosmonauten verliehen.

Aus Brandenburg an der Havel

Zurück zur Erde und nach Brandenburg! Da verwies am 20. Mai 1961 die Volkshochschule auf ihr 15-jähriges Bestehen. Schnell vorgelegte Statistiken besagten unter anderem, dass die seit 1946 organisierten Kurse und Lehrgänge immerhin 43.250 Hörer hatten. Und mit entsprechendem Wirbel wurde seitens der Kommune eine „neue Ordnung über die Aufgaben und Arbeitsweise der Stadtverordnetenversammlung“ publik gemacht. Um diese zu erläutern, so berichtete die „MV“, besuchte Oberbürgermeister Max Herm die Traktorenwerker während einer ihrer Pausen. Zum anderen tagte alsbald gar selbst das Ratskollektiv in diesem Großbetrieb, der sich seinerzeit noch auf dem einstigen Brennabor-Areal in der Bahnhofsvorstadt befand (heute ZFA, Geschwister-Scholl-Straße).