Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Brandenburg erhielt am Donnerstagmittag den Auftrag in die Wilhelmsdorfer Straße zu fahren. Die Mitarbeiterin eines Zustellungsunternehmens hatte die Polizei gerufen, da sie geschlagen wurde. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin bei der Zustellung eines Paketes den Ausweis der übernehmenden Person sehen wollte. Die 43-jährige Brandenburgerin verweigerte jedoch, ihre Identität zu bestätigen und versperrte der Zustellerin den Ausgang, um so die Aushändigung des Paketes zu erzwingen.