Auf Sat.1 wird bald wieder nach der großen Liebe gesucht. Ab Mittwoch, 03.11.2021, heißt es direkt vor dem Traualtar: hop oder top? Denn die Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ geht in die nächste Runde, es ist die 8. Staffel der Sendung. Das Besondere daran: Es treffen nicht etwa Langzeit-Paare am Altar aufeinander, die sich mit einem Antrag und dem Ja-Wort für die Hochzeit entschieden haben. Es handelt sich dabei um zwei Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt wildfremd sind. Zusammengeführt hat die beiden also nicht die Liebe, sondern die Wissenschaft.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ 2021: Kandidaten

In der neuen Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ suchen zwölf Singles nach der großen Liebe. Darunter sechs Frauen und sechs Männer. Wir stellen euch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 8. Staffel vor:

Anika aus Hamburg

Alter: 30

Beruf: Testanalystin

Seit zwei Jahren Single

Hobbys: Tauchen, Kochen, Backen, Schwimmen, Standard- und Lateintanz

Sie sagt: „Ich erwarte von meinem Ehepartner, dass er mich unterstützt, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben, dass wir uns irgendwann lieben, im besten Falle, und glücklich miteinander sind.“

Anika aus Hamburg

© Foto: SAT.1

Juliane aus Brandenburg an der Havel

Alter: 31

Beruf: Krankenschwester

Single seit zwei Jahren

Hobbys: liebt alles, was draußen und am Wasser stattfindet

Sie sagt: „Mein allergrößter Wunsch ist, dass man glücklich wird, dass das Experiment wahr wird, ich meinen Zukünftigen wirklich finde, wir verheiratet bleiben, wir gemeinsam eine Zukunft aufbauen und es einfach harmoniert.“

Juliane aus Brandenburg a.d. Havel

© Foto: SAT.1

Lisa aus Vaihingen/Enz

Alter: 26

Beruf: Medizinische Fachangestellte

Single seit drei Jahren

Hobbys: Familie & Freunde treffen, Theater, Reiten, Lesen, Sport

Sie sagt: „Ich möchte heiraten, weil das für mich zum Leben dazugehört, ein Mann, der zu einem gehört, dem man ein Versprechen für die Ewigkeit gegeben hat, einfach durch dick und dünn zu gehen.“

Lisa aus Vaihingen/Enz

© Foto: SAT.1

Manuela aus Dortmund

Alter: 50

Beruf: Teamleiterin im Kundenservice

Single seit 2,5 Jahren

Hobbys: Kochen, Wellness, Spaziergänge, Zeit mit Freunden und Familie verbringen

Sie sagt: „Ich erwarte nichts. Hoffen tut man immer, aber das Schönste wäre natürlich am Ende zu heiraten,

einen ganz tollen Menschen an die Seite zu bekommen und mit ihm die nächsten Schritte zu gehen.“

Manuela aus Dortmund

© Foto: SAT.1

Selina aus Aachen

Alter: 26

Beruf: Operationstechnische Assistentin

Single seit 3,5 Jahren

Hobbys: Tanzen, Reisen, Freunde und Familie treffen, Neues erleben

Sie sagt: „Ich hoffe, dass es eben jetzt funktioniert, auf diesem Weg und im besten Fall die Liebe des Lebens auf mich wartet.“

Selina aus Aachen

© Foto: SAT.1

Simone aus Gotha

Alter: 31

Beruf: Sachbearbeiterin

Single seit zwei Jahren

Hobbys: Lesen, Malen, Reisen, Fahrradfahren, Wandern

Sie sagt: „Ein Mann kann bei mir punkten, indem er mich so nimmt, wie ich bin, mich nicht verändern möchte und das auch einfach gut findet, was er so vor sich hat.“

Simone aus Gotha

© Foto: SAT.1

David aus Lüneburg

Alter: 27

Beruf: Erzieher

Single seit 2,5 Jahren

Hobbys: Longboard fahren, Spieleabende, Spaziergänge

Er sagt: „Mir fällt es schwer, Frauen kennenzulernen, bei denen ich so sein kann, wie ich bin. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste mich verstellen und möchte einfach gerne jemanden, der mich so liebt wie ich bin.“

David aus Lüneburg

© Foto: SAT.1

Marcus aus Jena

Alter: 34

Beruf: Kita-Leiter

Langzeitsingle

Hobbys: Reisen, Fußball, Zeit mit Freunden und Familie

Er sagt: „Mein größter Wunsch ist es, die richtige Frau an meiner Seite zu finden und am liebsten mit ihr gemeinsam alt zu werden.“

Marcus aus Jena

© Foto: SAT.1

Mario aus Landshut

Alter: 36

Beruf: Bürosachbearbeiter

Single seit 4,5 Jahren

Hobbys: Musik, Theater, Spaziergänge, Sauna, Fasching

Er sagt: „Von der Teilnahme erhoffe ich mir im besten Fall, die Frau zu finden, die am besten zu mir passt und mit ihr bis an mein Lebensende glücklich zusammen zu sein.“

Mario aus Landshut

© Foto: SAT.1

Michael aus Oldenburg

Alter: 30

Beruf: Angestellter im Außendienst

Single seit 2,5 Jahren

Hobbys: Fußball gucken und spielen, Freunde treffen, Tanzen

Er sagt: „Ehe ist für mich letztendlich der Punkt, wo man angekommen ist und weiß, das ist die Partnerin, mit der man sein Leben verbringen möchte. Klar sind das auch Verpflichtungen, aber die möchte ich auch gerne eingehen.“

Michael aus Oldenburg

© Foto: SAT.1

Ralf aus Berlin

Alter: 57

Beruf: selbstständiger Betriebswirt

Seit drei Jahren Single

Hobbys: Golf, Boote, Hunde, Zeit mit der Familie

Er sagt: „Mein größter Wunsch ist, dass am Tag meiner Hochzeit die Frau reinkommt und es wirklich passieren würde: bis dass der Tod euch scheidet.“

Ralf aus Berlin

© Foto: SAT.1

Robert aus Halle/Saale

Alter: 35

Beruf: Leiter Qualitätssicherung

Single seit fast 1 Jahr

Hobbys: Angeln, Hunde, Aquaristik

Er sagt: „Das Schönste für mich wäre, wenn es tatsächlich klappt, dass wirklich aus Wissenschaft Liebe wird. Das wäre das Highlight. Da fiebere ich drauf hin. Das wäre ein unbeschreiblich schönes Gefühl.“