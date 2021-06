Die nächste Wahl steht an: Wer ist „Die schöne Brandenburgerin“ des Monats Mai 2021 in West-Brandenburg? Sie, liebe Leserinnen und Leser, können per Online-Voting die Monats-Schönste küren und entscheiden, wer die nächste Kandidatin für die Jahres-Wahl wird.

Die Teilnehmerinnen zur Monats-Wahl sind: Claudia Döring (59) – Rentnerin und fünffache Oma aus Premnitz, Christin Böttcher (32) – leidenschaftliche Bäckerin „aus dem wunderschönen Dorf Kotzen“, Vera Diem (26) – seit einem Jahr Mutter und „mit vielen Tieren im ruhigen Dörfchen Liepe bei Nennhausen“ lebend, sowie Kindergarten-Erzieherin Anika Fredrich (38) – alleinerziehende Mutter von vier Kindern in Groß Kreutz (Havel).

Jetzt abstimmen!