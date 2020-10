Ein etwa 50-Jähriger soll am Vormittag des 11. Juli aus einem Gebüsch am Humboldthain gesprungen und mehreren Jugendlichen gefolgt sein. Im Anschluss soll er erst seine Hose geöffnet und dann sein Geschlechtsteil herausgeholt und daran manipuliert haben. Kurz darauf flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung, ohne die Jugendlichen anzusprechen. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Mann.

Polizei sucht nach Hinweisen auf den Mann

Die Zeugen beschrieben den Mann als etwa 50 Jahre alt, mit stabiler Figur, breitem Gesicht und dunkelblonden Haaren. Am Tattag soll er gestreifte ¾ Hose und roter Oberbekleidung getragen haben.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und fragt: Wer hat einen so beschriebenen Mann an diesem Tag beobachtet oder kann Hinweise zur dessen Identität oder Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer 03381 560-0 entgegen. Alternativ steht das Hinweisformular in den Online-Services des Bürgerportals unter www.polizei.brandenburg.de zur Verfügung.