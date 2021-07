In der St. Katharinenkirche finden in den Monaten Juli, August und September wieder an jedem Tag um 12.00 Uhr Orgelmusiken am Mittag statt. Zumeist ist es möglich, dabei dem Organisten beim Spiel auf dem mobilen Konzertspieltisch zuzusehen und auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Orgelpflege wird gebeten.