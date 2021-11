Herbstzeit ist „Drachenzeit“. Doch in der Galerie „Sonnensegel“ am Gotthardtkirchplatz 4/5 widmete man sich nicht buntgeschmückter Flugobjekte aus Papier, sondern verewigte Drachen aus Ritter- und Fantasy-Geschichten auf Zeichenblättern. Die Fabelwesen sind Schöpfungen von 8- bis 16-jährigen Kurskindern der Brandenburger Kunstschule und neuerdings (bis Jahresende) in der Fouqué-Bibliothek, Altstädter Markt 8, ausgestellt. Auch können sie bald einige Haushalte zieren, denn die gedruckten Illustrationen werden im originalgrafischen Kinder-Kunst-Kalender der Galerie zusammengefasst, zum Sonnensegel-Weihnachtsmarkt angeboten und somit im Jahr 2022 Monat für Monat präsent sein.

Auf Ausstellung und Animationsfilm folgen Kunst-Handwerker-Weihnachtsmarkt und Galerie-Kalender 2022

Damit nicht genug der zukunftsgewandten Galerie-Arbeit, denn manche Drachen haben selbst auf Papier gebannt das Fliegen erlernt – und zwar auf der Leinwand als Begleiter eines erstaunlichen Filmprojektes. Entstanden in beinah einjähriger Arbeit unter Leitung von Martina Stein. Zwei Kursgruppen mit insgesamt 18 Kindern hat sie für das Langzeitprojekt einspannen und begeistern können. In dem Animationsfilm „Utopia ist gleich um die Ecke“ thematisieren die Kinder ihre Auseinandersetzung mit den Gegenwartsproblemen in der großen und kleinen Welt, wofür 14 Szenen geplant waren, die es mit weit über 200 Bildern zu untersetzen galt. Zum „Laufen“ hat sie sodann Galerie-Freund Maximilian Orlowski gebracht, der an der Technischen Hochschule in Brandenburg Informatik studierte. Das faszinierende Ergebnis erlebte seine Premiere zur Drachen-Ausstellungseröffnung in der Bibliothek und zog danach – in Dauerschleife gezeigt – immer wieder Publikum in seinen Bann. Ein Wiedersehen wird es zum kleinen Kunst-Handwerker-Weihnachtsmarkt in der Galerie „Sonnensegel“ am 26. und 27. November, jeweils 14 bis 19 Uhr, geben.