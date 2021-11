Kaum zu glauben: Schon 20 Jahre lang überspannt die stadtbildprägende und ausgezeichnete Luckenberger Brücke die Niederhavel – eingeweiht am 12. Oktober 2001. Sie war die zweite größere Brücke in Deutschland, die aus Fertigteilen und Hochleistungsbeton gefertigt wurde. Denn: Schlank und elegant sollte sie sein, trotzdem der Straßenbahn standhalten und der Schifffahrt sowie den Uferwegen mehr Freiraum geben. So entstand die insgesamt 58,6 Meter lange Schrägstielrahmenbrücke mit 42 Meter Stützweite. Weil durch „innovative Bauverfahren und Materialkombinationen … ein sehr schlankes, dauerhaftes und wartungsarmes Bauwerk aus einem Guss“ entstanden ist, gab’s für die Luckenberger Brücke den Landesbaupreis Brandenburg 2002 und 2006 die Nominierung für den Deutschen Brückenbaupreis.