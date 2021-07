Das Aktionsbündnis „Brandenburg bleibt sauber" tritt am Sonntag, den 04.07.2021, wieder in Aktion. Es wird wieder aufgeräumt! Los geht es um 16 Uhr. Treffpunkt am Aktionstag ist der FÜR ALLE LADEN in der Jacobstraße 9. Hier geben die Veranstalter Greifer, Müllsäcke und Handschuhe aus.

Gemeinsam wird über die Wilhelmsdorfer Straße, weiter die Linienstraße entlang und über die Bauhofstraße zurück in Richtung Jacobstraße gelaufen und hierbei die Stadt vom Müll befreit.

Naturschützer aller Couleur sind herzlich aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Mitputzen erwünscht, spontane Sammlungen auch

„Selbstverständlich kann das unabhängig der Aktion des Bündnisses auch jede/r selbst – zu jedem beliebigen Zeitpunkt – organisieren und in seinem persönlichen Lebensumfeld, getreu dem Motto ‚Brandenburg bleibt sauber ­– Bürgerengagement an der Havel‘, dafür sorgen, dass die Stadt für seine Bewohner als auch für Besucher ein wenig sauberer und lebenswerter wird“, schreibt Mitorganisator Andreas v. Wertheim allen BrandenburgerInnen ins Gewissen.