Was mit einer Kleinserie für Freunde begann, ziert immer mehr Wohnstuben: Kalender von Jan Beumelburg. Oft um eine größere Auflage gebeten, gab der Brandenburger Künstler 2019 seine Kalender erstmals in den Verkauf. Derzeit ist sein Jahresbegleiter für 2022 zu haben, der zwölf wunderbare Motive seiner Heimat zeigt. „Ich bin ein Fan vom Havelland, mag vor allem das Wasser und die Wege", bekennt der Künstler, der seit dem zehnten Lebensjahr dem Zeichnen und der Malerei verfallen ist und Landschaftsmotive häufig in seine Werke einbaut. „Landschaften zu malen ist entspannend", findet der 56-Jährige, der seine puren Landschaftsbilder allerdings selten zeigt, umso lieber im Kalender. Auch, weil seine Kunst dadurch viele Menschen erreicht.

Zu haben sind Beumelburgs Landschaftskalender 2022 in vielen Geschäften in der Hauptstraße (Dürer-Haus, Brandenburg-Laden, MAZ-Ticketeria, vomFASS) sowie bei ihm selbst in der Grabenstraße 21/22. Einer guten Tradition folgend, lädt er zum ein – Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 19 Uhr.