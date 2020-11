Der Lions-Club Brandenburg an der Havel unterstützt den NABU-Regionalverband bei der Wiederansiedlung des Goldenen Scheckenfalters. Der Schmetterling wird zur Familie der Edelfalter gezählt, ist in ganz Deutschland stark gefährdet und streng geschützt.

Teufelsabbiss selten geworden

Sein seltenes Vorkommen liegt daran, dass er seine Eier ausschließlich an einer ebenso selten gewordenen Pflanze ablegt, dem Gewöhnlichen Teufelsabbiss – eine mehrjährige, krautige Pflanze mit aufrechten Stängeln und halbkugeligem, lilafarbigem Blütenstand, der für zahlreiche Schmetterlingsarten ein wertvoller Nektarlieferant ist. Früher sei die Pflanze überall gewachsen, wo es feucht war, weiß NABU-Botaniker Andreas Ziemer. Doch durch die intensive Bewirtschaftung der Grünflächen verschwinden Pflanzen, gehen Lebensräume verloren und damit Artensterben einher.

Neue Anpflanzungen am Wittstocker Gäßchen

In Brandenburg an der Havel gebe es noch eine Handvoll Flächen, auf denen der Teufelsabbiss wachse, so zum Beispiel in Gollwitz. Und bald auch wieder am Wittstocker Gäßchen, wo der Scheckenfalter zuletzt vor 40 Jahren gesichtet worden ist, so Ziemer. Mittels Vortrag hatte er den hiesigen Lions-Club dafür gewinnen können, den Gewöhnlichen Teufelsabbiss auf den Wiesen nahe Plane und Wittstocker Gäßchen wieder anzusiedeln.

2.000 Euro stellt der Lions Club für die Beschaffung der Pflanzen zur Verfügung. Die ersten 50 Setzlinge sind nun im Boden, weitere 500 – wenigstens – werden nächstes Jahr hinzugesellt.

Fünf Jahre für Ansiedlung

Derweilen werden in Abstimmung mit dem Landesumweltamt Raupen aus Brandenburger Beständen entnommen und am Wittstocker Gäßchen angesiedelt. Etwa fünf Jahre wird es dauern, bis sich der Goldene Scheckenfalter hier zuhause fühlt und ausreichend Lebensraum findet.