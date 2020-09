Wie hoch ist der Frauenanteil in Brandenburg an der Havel? (50,7 %); Wie hat sich die Bevölkerung z.B. in Kirchmöser in den letzten 5 Jahren entwickelt? (68 Einwohner weniger); In welchem Stadtteil werden die meisten Kinder geboren? (Neustadt); Und welcher Stadtteil hat das jüngste Durchschnittsalter? (Altstadt) - Für alle, die sich über die demographischen Entwicklungen in der Stadt Brandenburg an der Havel informieren wollen, ist der Bericht eine unverzichtbare Datenquelle.

Der Informationsdienst der Statistikstelle der Stadt Brandenburg veröffentlicht nun zum ersten Mal einen Kurzbericht zur Bevölkerungsstatistik für die Havelstadt und ihre Stadtteile.

Conny Grunicke, Leiterin der städtischen Fachgruppe Statistik und Wahlen erklärt dazu: „Der Bevölkerungsbericht 2020 gibt Antworten und bietet neben umfangreichen Informationen zur alters- und zahlenmäßigen Entwicklung der Bevölkerung auch detaillierte Angaben zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Geburten und Sterbefälle). Darüber hinaus sind die Entwicklung des Ausländeranteils und die Wanderungsbewegungen, d.h. Zuzüge und Fortzüge in die- bzw. aus der Stadt, aufbereitet.

Die Daten wurden zum Stichtag 31.12.2019 erhoben und es werden Veränderungen im Zeitvergleich mit den Jahren 2018 und 2014 dargestellt. Veranschaulicht werden die Daten auf 35 Seiten durch zahlreiche Diagramme und Karten, sodass der Bericht ganz sicher eine wertvolle Informationsquelle für alle Interessierten bietet.“