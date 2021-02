Michael Woik, der neue kaufmännische Geschäftsführer der StWB, hat am 1. Februar seine Tätigkeit im Hause der StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG aufgenommen. Er wird die erfolgreiche Arbeit von Uwe Müller fortsetzen, dessen Dienstvertrag nach über 20 Jahren kaufmännisc...