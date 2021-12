Die Kriminalpolizei sucht aktuell nach Eigentümern von zahlreichen, mutmaßlich gestohlenen Gegenständen. Diese waren, wie die Polizei jetzt mitteilt, am Donnerstag im Rahmen einer Durchsuchung in Groß Kreutz aufgefunden worden. Im Zuge der vierstündigen Durchsuchungsmaßnahme im Wohnhaus und Nebengebäude eines 64-jährigen Beschuldigten wurde u.a. hochwertiges Werkzeug, Elektromaschinen, eine Armbrust, ein Moped Simson „Schwalbe“ und sogar ein Kajak entdeckt. Die zwei letztgenannten Gegenstände konnten bereits an die eigentlichen Eigentümer übergeben werden. Alle weiteren Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt, erfasst und abtransportiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann etwa ab Anfang des Jahres 2021 mehrere Einbrüche in der Region begangen hat. Als Tatorte werden seitens der Kriminalpolizei die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) und deren Ortsteile sowie Damsdorf vermutet.

Bitte der Kriminalpolizei