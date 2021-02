Einen großen Schreck bekam der Fahrer eines Versanddienstleisters am Donnerstag in Hohenstücken. Auf seiner Fahrt gab es plötzlich einen lauten Knall an seinem Auto.Einen großen Schreck bekam der Fahrer eines Versanddienstleisters am Donnerstag in Hohenstücken. Auf seiner Fahrt gab es plötzliche einen lauten Knall an seinem Auto. Er ging zur Polizei. (Symbolbild) © Foto: Pixabay