Am Nachmittag des 13. Oktober 2020 meldet sich der angebliche Enkel einer über 90-jährigen Frau telefonisch bei ihr. Der Anrufer gab an, dass er zuvor einen Verkehrsunfall hatte und nun dringend 20.000 Euro benötigte. Als die Senioren ihm entgegnete, dass sie nicht über so viel Geld verfüge, fragte der Anrufer sie über Wertgegenstände und vorhandenes Bargeld aus. Im weiteren Gespräch überredete der Mann, ihm sämtliche Wert- und Bargeldbestände zu überlassen. Zur Abholung würde er seine Arbeitskollegin schicken, da er wegen des Unfalls immer noch verhindert sei…