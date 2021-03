Am Montagabend führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle auf der Neuen Chaussee (L 86) in Groß Kreutz durch. Derweilen befuhr eine 48-jährige Frau den Radweg an der Landesstraße mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter). Da sie im Rahmen der Verkehrskontrolle nicht den erforderlichen Pflichtversicherungsnachweis vorlegen konnte, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und erstatteten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Denn: Solche „Elektrokleinstfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und somit versicherungspflichtig“, ist neben weiteren Hinweisen zum Thema beispielsweise auf der Internetseite des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, www.bmvi.de, nachzulesen.