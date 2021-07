Zeugen informierten in der Nacht zum Dienstag Feuerwehr und Polizei, da sie Feuerschein auf einem Müllplatz in der Sachsenstraße bemerkt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind gegen 1.50 Uhr in einem mit Metallumfriedung nicht verschlossenen Mülllagerplatz mehrere Mülltonnen – Restmüll und Papiertonne, sowie mehrere gelbe Säcke in Brand geraten. Durch die Hitze der Flammen wurde die Fassade eines nahstehenden Mehrfamilienhauses der Bayernstraße in Mitleidenschaft gezogen.

Sachschaden von mehreren tausend Euro

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, mussten jedoch auch etwa sechs Quadratmeter der beschädigten Fassade entfernen, um verstreckte Glutnester dahinter auszuschließen. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden wohl mehrere Tausend Euro. Hinweise zu Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei wurde mit der Spurensicherung beauftragt und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.