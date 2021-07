Die Personengruppe drängte die Geschädigte unter Androhung von Gewalt in ihre Wohnung in der Max-Herm-Straße im Stadttteil Hohestücken. Dort forderten sie Geld und andere Wertgegenstände. In der Wohnung der Geschädigten befanden sich Bekannte und Freunde, welchen ebenfalls Wertgegenstände und Bargeld durch die Täter abgenommen wurden.

Mehrere Festnahmen von Tatverdächtigen

Beim Eintreffen der Polizeibeamten erfolgte eine vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen, die tatverdächtige 36-Jährige konnte im Laufe der Nacht ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige gefertigt, während die Kriminalpolizei am Tatort Spuren sicherte und Vernehmungen durchführte. Weitere Ermittlungen sind vorgesehen.