Am Montagmittag kam es in der Brandenburger Innenstadt zu einem Angriff auf einen 70-jährigen Autofahrer.

Der Mann fuhr mit seinem Auto in Richtung Brandenburger hielt an der Kreuzung Krakauer Straße Ecke Grillendamm an einer roten Ampel, als ein Unbekannter die Fahrertür auf.riss Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Unbekannte den Senior dann mehrfach, aus bislang unbekannten Gründen, geschlagen haben. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Wohin der Unbekannte verschwand, ist derzeit unbekannt. Der Mann wird als etwa 35 Jahren alt beschrieben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Inspektion Brandenburg an der Havel, unter 03381-5600, zu wenden.