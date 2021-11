Durch Zeugen wurde die Polizei am Montagmorgen über zwei Sachverhalte an Corona-Testzentren informiert und vor Ort gerufen. Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Tatzeit von Sonntag, den 28.11.2021, 18:00 Uhr bis Montag, den 29.11.2021, 07:00 Uhr eine äußerst übelriechende Flüssigkeit in den Außenbereichen der Testzentren verspritzt. Die Flüssigkeit ist leicht reizend für die Atemwege; nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um so genannte „Buttersäure“ handeln. In einem Fall wurde ein als Testzentrum genutzter Bauwagen in der Steinstraße beschmutzt, der vorerst nicht mehr nutzbar war. Die Testungen wurden jedoch außerhalb weitergeführt.

Buttersäuregestank vor Corona-Testzentren in Brandenburg

Im zweiten Fall wurde die Außenfassade eines Gebäudes in der Wiener Straße verunreinigt, in dem sich unter anderem auch ein Testzentrum befindet. Durch einen Zeugen wurde der „Buttersäuregeruch“ im Außenbereich wahrgenommen. Die Mitarbeiter im Testzentrum fühlten sich durch den Geruch nicht beeinträchtigt und der Testbetrieb konnte ohne Einschränkungen fortgeführt werden. Personen wurden durch die Vorfälle nicht verletzt. Die Feuerwehr der Stadt Brandenburg war zur Gefahreneinschätzung ebenfalls vor Ort und unternahm Versuche, die Verschmutzungen zu beseitigen bzw. den Geruch zu neutralisieren. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf und sicherte Spuren am Tatort. Durch die Kriminalpolizei werden die weiteren Ermittlungen geführt.

Polizei hofft auf Zeugen