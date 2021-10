Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Keller im Stadtteil Hohenstücken. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses am Tschirchdamm und öffneten dort gewaltsam die Türen, indem sie die Bügelschlösser mit einem noch unbekannten Gegenstand durchtrennten. So gelang es den Tätern in insgesamt sieben Kellerverschläge einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Kinderwagen entwendet.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas gesehen oder bemerkt, was hilft, die Einbrüche aufzuklären?