Wie jetzt bekannt wurde, haben am Wochenende derzeit noch unbekannte Täter eine Turnhallenwand und die Rückseite eines benachbarten Gebäudes in Golzow, Straße der Freundschaft, beschmiert. Die Graffiti in einer Größe von ca. 0,6 x 1,0 m wurden mit silberner Farbe angebracht. Neben unleserlichen Schriftzeichen waren zwei Schriftzüge in den Worten „WEED LOVE“ und „joschi“ zu erkennen.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat oder die Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch kann dafür das Hinweisformular im Bürgerportal genutzt werden: polbb.eu/hinweis