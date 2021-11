Zeugen meldeten der Polizei mittags mehrere stark betrunkene Personen, die unentwegt Passanten im Bereich der Jahnstraße und Wilhelmsdorfer Straße anpöbelten. Zwei Streifenwagenbesatzungen stellten die vier Männer dann im Bereich einer Bushaltestelle fest und erteilten nach Belehrungen jeweils Platzverweise. Zwei Personen der Gruppe kamen den Anordnungen unverzüglich nach und entfernten sich. Zwei Männer im Alter von 45 und 35 Jahren begannen jedoch, laut Polizei, „die Beamten verbal zu belasten“ und kamen auch nach mehreren Aufforderungen den Platzverweisen nicht nach.

Da beide in Übermaßen betrunken und in der Vergangenheit unzählige Male negativ aufgefallen waren, wurde das Duo nach richterlicher Bestätigung in Gewahrsam genommen und erst in den späten Abendstunden wieder entlassen.