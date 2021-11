Gegen 17:40 kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall in der Chauseestraße in Plaue. Ein PKW-Fahrer war nach links von der Spur abgekommen, auf eine Verkehrsinsel gefahren, hatte ein Verkehrszeichen geplättet und war dann zum Stehen gekommen. Für die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchmöser und Plaue gab es einiges zu tun.

Warum es zu diesem Unfall kam, ist Gegenstand eingeleiteter Ermittlungen.