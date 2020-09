In über 180 Ländern werden Millionen von Menschen am 19. September – dem World CleanUP Day – die Erde ein klein wenig sauberer machen. Sie säubern Straßen, Parks, Flüsse, Wälder und Strände von Abfall und Plastikunrat. Auch Kloster Lehnin soll schöner und sauberer werden. Deshalb wird sich, auf Initiative des Landtagsabgeordneten Udo Wernitz, der SPD Ortsverein Kloster Lehnin an dieser Aktion beteiligen.

Vorgesehen ist eine Säuberung der direkt angrenzenden Grünbereiche der Straße Kaltenhausen ab der Kanalbrücke über den Rosenpark in Richtung Nahmitz (Mitte/Kirche). Anwohner, die den SPD Ortsverein bei dieser Aktion unterstützen wollen, können sich am 19. September um 9.45 Uhr am Rosenpark einfinden und kräftig mit anpacken.