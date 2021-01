Ihre schönen Seiten zeigt auch in Coronazeiten die Natur – so bei den kurzen Winterintermezzi der vergangenen Tage. Und die kann es in nächster Zeit immer wieder geben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und erhöhter Niederschlagswahrscheinlichkeit ist jederzeit Schneefall möglich – und somit manch herrliche Landschaft.

Da „Bewegung an der frischen Luft“ sowie „die Versorgung und Pflege von Tieren“ “ laut dritter „Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land Brandenburg“ zu den „triftigen Gründen“ für den „Aufenthalt im öffentlichen Raum“, können diese schönen Launen der Natur genossen werden.

Die schönen Launen der Natur genießen

Und gern auch festgehalten. Bieten sich Ihnen, liebe BRAWO-Leserinnen und Leser, besondere Winterimpressionen 2021, halten Sie den Augenblick fest und senden ein Foto an redaktion-brb@brawo.de. So kann eine prächtige Fotogalerie entstehen und die Freude geteilt werden.