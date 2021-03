Wie die Brandenburger Polizei am Dienstag mitteilt, ist in der Nacht zum in der Karl-Sachs-Straße ein schwarzer PKW Toyota Lexus entwendet worden. Das verschlossene Fahrzeug stand während der Tatzeit auf einem Grundstück. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und setzte das Fahrzeug in Fahndung. Die Schadenshöhe wird mit 24.000 Euro angegeben.