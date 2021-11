Alle halbe Jahre wieder ist Zahltag bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Vereine, Organisationen und Einrichtungen können sich darauf verlassen, dass die MBS im Frühjahr und Herbst ihr Füllhorn ausschüttet und eine Vielzahl Projekte unterstützt. In diesem Jahr summiert sich der Segen auf fast 130.000 Euro, wovon 71.000 Euro nun im Herbst 24 Vereine erreichen. Wegen der Corona-Pandemie allerdings noch immer nicht mittels zentraler kleiner Spendengala. „Die wird es hoffentlich 2022 wieder geben können“, heißt es seitens der MBS. So überreichte der Vorstandsvorsitzende Andreas Schulz gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller und MBS-Marktdirektor Christian Ebert eine der Förderzusagen stellvertretend – und zwar an den Brandenburger Kanu-Verein Freie Wasserfahrer 1925 e.V.

Mit Rennkanu und Kanuergometer doppelt glücklich

Der 135 Mitglieder – davon 30 Kinder – zählende Verein wurde sogar doppelt bedacht. Da auf der Anschaffungsliste des Vereins ein Rennkanu für 1.300 Euro für den Kinder- und Jugendbereich sowie ein 1.500 Euro teures Kanuergometer stehen, wurden hoffnungsvoll zwei Anträge gestellt. Mit Erfolg. „Ganz großen Dank“, äußerte der Vereinsvorsitzende Holger Hundert, der überzeugt ist, „das wird ein völlig neues Trainingserlebnis und wird sich in den Medaillen nächstes Jahr widerspiegeln“.

Außerdem sind in der MBS-Herbst-Förderung u. a. der Reit- und Fahrverein Brandenburg, um das Reit- und Voltigiertraining zu erweitern, die Kita „Kleine Waldgeister“ des SOS-Kinderdorf Brandenburg e.V., um neue Sitzmöbel für die Großen zu kaufen, die Göttiner Bürgerinitiative mit einem mobilen Vortragsraum für Natur- und Umweltschutzthemen, der kulturWust e. V. mit einem Lauf- und Wanderpark und der Förderverein Regenbogen mit einer Zirkus-Projektwoche an der Havelschule.