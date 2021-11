Die diesjährigen Gewinner der Sterne des Sports auf Landesebene stehen fest! In der Potsdamer Staatskanzlei wurden Ende Oktober Sportvereine aus dem gesamten Land Brandenburg für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Mit dabei: der auf Regionalebene mit einem großen Stern ausgezeichnete FC Deetz e.V..

Verliehen wird der sogenannte „Oscar des Breitensports“ bereits seit 2004 von den Volksbanken Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). In diesem Jahr erfolgte die Überreichung der Preise von Sportministerin Britta Ernst, Robby Wallis, Vorstand der Brandenburger Volksbank eG, und Karl-Heinz Hegenbart, Vizepräsident des Landessportbundes Brandenburg.

„Die Sterne des Sports sind etwas ganz Besonderes.“

„Die Sterne des Sports sind etwas ganz Besonderes. Sie stehen für den bemerkenswerten Einsatz, den die Mitglieder von Sportvereinen tagtäglich leisten, um Werte wie Gemeinschaft, Verantwortung und Hilfsbereitschaft in unser gesellschaftliches Leben zu integrieren“, beschreibt Frank Robby Wallis den Wettbewerb. „Die Auszeichnung von Sportvereinen ist ein Signal an alle, wie wichtig ihre Vereinsarbeit und wie wichtig ihr Engagement für unser gesellschaftliches Leben ist!“

Während der Pandemie haben viele Vereine Verantwortung übernommen und mit Flexibilität und Kreativität versucht, Menschen durch Alternativen zum Vereinssportalltag in Bewegung zu halten.

„Ein Verein steht zusammen!“

So auch der FC Deetz e.V., der die Jury mit seinem Projekt „Ein Verein steht zusammen!“ überzeugte. Vereinsvorsitzender Dennie Rufflett beschreibt die vergangenen Herausforderungen des Vereins wie folgt: „Die Corona-Pandemie hatte das Vereinsleben und das Sportland Brandenburg mit Lockdown, Wettkampfabbrüchen und der Aussetzung des Trainingsalltages fest im Griff. Es galt in dieser noch anhaltenden Krise, einen für den FC Deetz e.V. gangbaren Weg zu finden, seinen Mitgliedern ihren herkömmlichen Vereinsalltag so gut wie möglich zu erhalten.“ Und dabei engagierten sich die Vereinsmitglieder kreativ und aktiv: Vom virtuellen Osterlauf, über den Einkaufservice für ältere Menschen oder dem Ausbau des Vereinsgeländes bis hin zu vorweihnachtlichen To-Go Verkäufen und einer corona-konformen Weihnachtsparade stellte der Verein alles auf die Beine, was während der Pandemie noch möglich war.

Lohn: kleiner Stern in Silber und ein Preisgeld von 1.500 Euro

Dieses Engagement brachte dem Verein im Sommer den großen bronzenen „Stern des Sports“ auf regionaler Ebene ein, der zugleich die Teilnahme auf Landesebene bedeutet. Hier konnten sich die Deetzer nun über der den zweiten Platz, einen kleinen Stern in Silber und ein Preisgeld von 1.500 Euro freuen.

Den ersten Platz bei den Sternen des Sports auf Landesebene belegte der FSV 63 Luckenwalde e.V. aus Teltow-Fläming, der ebenfalls für seinen kreativen Umgang mit der Pandemie ausgezeichnet wurde. Für den FSV 63 Luckenwalde findet der Wettbewerb nun auf Bundesebene seine Fortsetzung. Der Verein wird das Bundesland Brandenburg bei der Verleihung der bundesweiten „Goldenen Sterne“ vertreten. Diese werden am Montag, 24. Januar 2022, von Frank-Walter Steinmeier in Berlin verliehen.