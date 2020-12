Der Polizei wurde ein Einbruch in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße in Ziesar gemeldet. Unbekannte hatten gewaltsam eine Tür geöffnet und so Zugang zum Inneren erlangt. Die Büroräume wurden nach Wertgegenständen durchwühlt und es wurde Computertechnik entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die eingesetzten Kriminaltechniker konnten umfangreiches Spurenmaterial sichern. Die Ermittlungen dauern an.