Wie die Straßenverkehrsbehörde der Stadt mitteilt, ist für die Aufstellung eines Kranes „die Vollsperrung der Harlungerstraße in Höhe Haus-Nr. 54/55 am 15.10.2021 in der Zeit von 7 bis 12 Uhr erforderlich. Hierfür wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Zum besseren Passieren der Straße sind Ausweichstellen eingerichtet. Die hier aufgestellten Haltverbote sind unbedingt einzuhalten.“