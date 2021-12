Wenn schon kein großer Weihnachtsmarkt und keine verkaufsoffenen Sonntage, dann doch wenigstens eine strahlend schöne City, die zum Bummeln und Einkaufen einlädt! Am 10.12. mit besonderer Strahlkraft! „Knapp 60.000 kleine Lichter lassen am Freitag, 10. Dezember 2021, die Brandenburger Innenstadt anlässlich des Lichterfestes in hellem Licht erstrahlen“, verrät Drik Vorberger von der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH.

Sowohl die festliche Weihnachtsbeleuchtung, als auch geschmückte Tannenbäume und romantische Teelichter sollen am Freitagabend das Weihnachtsshopping bis 20:00 Uhr begleiten. STG-Tipp: „Eine willkommene Gelegenheit, in den Geschäften zu stöbern und Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Denn wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit stellt sich die Frage: Was schenke ich meinen Lieben zum Fest? Am Freitag können dafür bis 20:00 Uhr nicht nur Ideen gesammelt, sondern auch gleich eingekauft werden.“