Zwei junge Männer im Alter von 24 und 43 Jahren gerieten Mittwochvormittag in der Sankt Annen Galerie aus noch unbekannter Ursache in einen verbalen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Vor Ort gab der ältere der Beiden an, geschlagen und getreten worden zu sein. In der weiteren Folge beleidigte der Angegriffene den 24- Jährigen. Die vor Ort eingesetzten Beamten nahmen zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung auf. Verletzt wurde niemand.

Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen.