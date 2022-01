„Am 19. Januar 2022 werden Straßenausbesserungsarbeiten in der Willi-Sänger-Straße ab der Einmündung Freiherr-von-Thüngen-Straße in Fahrtrichtung Brielower Straße durchgeführt“, informiert die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel. Weiter heißt es: „Der Verkehr wird mit Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeleitet. Zu beachten ist, dass die Einfahrt in die Freiherr-von-Thüngen-Straße aus beiden Fahrtrichtungen möglich ist. Die Ausfahrt aus der Freiherr–von-Thüngen-Straße auf die Willi–Sänger-Straße ist während der Bauarbeiten nur nach rechts möglich. Wir bitten um Beachtung.“