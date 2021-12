Das Reisejournal 2022, die umfangreichste Tourismusbroschüre der Havelstadt, ist erschienen. In nunmehr 15. Neufassung und in 30.000er-Auflage. Bestehend aus Reiseplaner und Reiseheft soll die Publikation inspirieren, die Region näher kennenzulernen und zu erleben. Der Reiseplaner umfasst 116 Anbieter aus Brandenburg an der Havel, Beetzseegemeinden, Rathenow, Kloster Lehnin, Ziesar, Bad Belzig, Werder (Havel), Potsdam und Stölln, preist mit vielen Details Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie- und Freizeitangebote – einschließlich Veranstaltungen und Stadtführungen.

Brandenburg an der Havel und Umgebung kennenlernen und erleben

Im Reiseheft indes werden die verschiedenen Möglichkeiten, Brandenburg an der Havel und Umgebung kennenzulernen und zu erleben, aufgezeigt – per Hausboot, Kanu, Stand-up-Paddle, Rad… Zu entdecken gibt es neben Loriots Spuren und den Waldmöpsen historische Prachtbauten und Brandenburger Originale. Vielfältig sind auch die kulturellen und gastronomischen Angebote. Der regionale Höhepunkt im kommenden Jahr, die Landesgartenschau in Beelitz, wird ebenfalls vorgestellt.

Das Reisejournal 2022 wird bei Tourismusmessen zu haben sein, zu Reisevermittlern in ganz Deutschland verschickt und ist ab sofort auch in der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3, erhältlich.