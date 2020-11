Auch wenn in diesem Jahr vieles wegen der Corona-Pandemie ausfällt: Der lebendige Adventskalender in der Brandenburger Altstadt findet statt. Das haben die Organisatoren des Kalenders auf Facebook bekanntgegeben. Sie schreiben: „Liebe kleine und große Freunde des Lebendigen Adventskalenders, das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht anders als andere Jahre. Und so wird auch unser Lebendiger Adventskalender ein anderer werden als in den Vorjahren.“

Buchstaben statt Programm

Konkret bedeutet das: Die Türchen werden nicht wie gewohnt um 18 Uhr zusammen mit den Türchen-Paten umgedreht. Auch ein Programm wird es angesichts der Abstands- und Hygienemaßnahmen nicht geben. Stattdessen können sich Begeisterte Spekulatius, Lebkuchen, Punsch oder Glühwein von Zuhause mitnehmen und jeden Tag in der Altstadt Ausschau nach dem jeweiligen Türchen bei den entsprechenden Paten halten.

Auf allen umgedrehten Türchen ist dann ein Buchstabe versteckt. Wer alle Buchstaben am Ende richtig aneinanderreiht erhält ein/en Lösungs(w)ort für den 24. Dezember.

Viele bekannte Anlaufstellen dabei

Zu finden sind die Türchen der jeweiligen Partner in folgender Reihenfolge: Das erste Türchen wird am Dienstag, 1. Dezember, beim Sozialverband Deutschland e.V. in der Ritterstraße 91 geöffnet.

Am Mittwoch, 2. Dezember, kann dann an der Cafébar im Brückenhäuschen ein neuer Buchstabe umgedreht werden. Was sich hinter Türchen Nummer drei versteckt, kann dann am Donnerstag, 3. Dezember, am Restaurant Inspektorenhaus, Altstädtischer Markt 9, herausgefunden werden.

Am Freitag, 4. Dezember, geht es dann weiter in die Wichernbuchhandlung, Ritterstraße 69, und am Samstag, 5. Dezember, zur Galerie Sonnensegel, Gotthardtkirchplatz 4. Am Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember, wird Türchen Nummer 6 bei Familie Asmus in der Klosterstraße 25 geöffnet.

Für das siebente Türchen geht es am Montag, 7. Dezember, zum Johanniskirchplatz 5, wo Familie Rauh ein Türchen zum Umdrehen bereithält.

Familien öffnen ihre Türen

Die SchmuckWerkstatt Heike Burgemann in der Ritterstraße 69 ist dann Anlaufpunkt für das achte Türchen am Dienstag, 8. Dezember, ehe am Mittwoch, 9. Dezember, im Stadtmuseum im Frey-Haus, Ritterstraße 96 der neunte Buchstabe enthüllt werden kann.

Ein weiteres Mal beim Lebendigen Adventskalender dabei ist auch die Bürogemeinschaft Rinkenbach Tepper Messmann Weiß Seewald am Altstädtischer Markt 2. Hier kann am Donnerstag, 10. Dezember, dann Türchen 10 umgedreht werden.

Am Freitag, 11. Dezember, lädt die Fouqué-Bibliothek, Altstädtischer Markt 8, zur Öffnung des 11.Türchens und am Samstag, 12. Dezember, kann über den ganzen Tag das 12. Türchen in den Caritas-Klinik St. Marien in der Bergstraße geöffnet werden.

Spaziergänge durch die Altstadt

In die zweite Hälfte des Adventskalenders startet dann Familie Ritzka am Sonntag, 13. Dezember. Bei ihnen kann in der Plauer Straße 8 das 13. Türchen geöffnet werden, ehe es mit Beginn der neuen Woche, am Montag, 14. Dezember, zu Familie Bleick/ Biermann in die Klosterstraße 20 geht. Der „pachamama Laden“ in der Ritterstraße 95 ist dann Anlaufpunkt für das 15. Türchen am Dienstag, 15. Dezember.

Am folgenden Tag sollte der Spaziergang dann Richtung Bäckerstraße führen, wo Familie Damaschke in der Nr. 10 das 16. Türchen öffnet. Es folgt Familie Grosch, die am Donnerstag, 17. Dezember, da nächste Türchen in der Mühlentorstraße 46 öffnet.

Überraschung am 24. Dezember

Der Altstädter e.V. selbst öffnet dann am Freitag, 18. Dezember, im Bürgerhaus Altstadt, Bäckerstraße 14, das 18. Türchen.

Am Wochenende laden dann Familie McWilliams und Familie Misch zur Öffnung des 19. und 20. Türchens ein. Familie McWiliams ist in der Mühlentorstraße 9 und Familie Mosch am Gotthardtkirchplatz 8 zu finden.

In die heiße Weihnachtsphase geht es dann ab Montag, 21. Dezember. Familie Wolfram lädt als erste bon drei weiteren Familien am Altstädtischen Kietz 20 zur Enthüllung der letzten Buchstaben. Im Anschluss öffnet Familie Leue am Johanniskirchplatz 1 Türchen Nr. 22. und am Mittwoch, 23. Dezember, wird das letzte Puzzleteil bei Familie Patz in der Bäckerstraße 43 umgedreht.